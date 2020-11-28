УПЛ: где и когда смотреть матчи 11-го тура чемпионата Украины по футболу

В пятницу, 27 ноября, матчем Львов - Мариуполь стартовал 11-тур чемпионата Украины 2020/21. Приазовцы добыли уверенную гостевую победу со счетом 1:3. За хозяев голом отметился Маруан Миуби, а за гостей забивали Даниил Сикан, Дмитрий Мишнев и Олег Очеретько. С расписанием остальных матчей тура можно ознакомиться ниже.

Расписание матчей 11-го тура чемпионата Украины по футболу:

27 ноября

Львов 1 - 3 Мариуполь

28 ноября

14:00 Александрия - Рух Львов - Футбол 2

17:00 Динамо Киев - Ворскла - 2+2

19:30 Днепр-1 - Шахтер Донецк Униан ТВ

29 ноября

14:00 Минай - Заря - Футбол 1

17:00 Колос - Десна - Футбол 1

19:30 Ингулец - Олимпик Донецк - Футбол 1

Кроме того, за всеми матчами онлайн можно будет наблюдать в сети. Игры Динамо и Днепра в прямом эфире будут доступны у нас на сайте, а остальные поединки можно посмотреть на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).

"Телеграф" напоминает, что нападающий Шахтера Жуниор Мораес пропустит 11-й тур после своего жуткого нарушения правил в матче с Александрией.