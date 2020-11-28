Днепр-1 - Шахтер: онлайн видеотрансляция матча чемпионата Украины

В субботу, 28 ноября, Шахтер в рамках матча 11-го тура чемпионата Украины 2020/21 проведет гостевой поединок с Днепром-1. Встреча пройдет на "Днепр-Арене" и начнется в 19:30 по киевскому времени. В плеере ниже будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

Прямая видеотрансляция матча Днепр-1 - Шахтер от Football Hub:

Шахтер подходит к игре с Днепром-1 не в лучшем настроении. Горняки на неделе были биты Боруссией М в Лиге чемпионов,а на внутренней арене донецкая команда допустила осечку в игре с Александрией. Днепряне, в свою очередь, в игре с пятью голами сенсационно уступили Минаю.

С расписанием трансляций других матчей 11-го тура УПЛ можно ознакомиться у нас на сайте.