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Днепр-1 - Шахтер: онлайн видеотрансляция матча чемпионата Украины

Днепр-1 - Шахтер: онлайн видеотрансляция матча чемпионата Украины
Обновлено 14:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм sc_dnipro1_official

В субботу, 28 ноября, Шахтер в рамках матча 11-го тура чемпионата Украины 2020/21 проведет гостевой поединок с Днепром-1. Встреча пройдет на "Днепр-Арене" и начнется в 19:30 по киевскому времени. В плеере ниже будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

Прямая видеотрансляция матча Днепр-1 - Шахтер от Football Hub:

Шахтер подходит к игре с Днепром-1 не в лучшем настроении. Горняки на неделе были биты Боруссией М в Лиге чемпионов,а на внутренней арене донецкая команда допустила осечку в игре с Александрией. Днепряне, в свою очередь, в игре с пятью голами сенсационно уступили Минаю.

С расписанием трансляций других матчей 11-го тура УПЛ можно ознакомиться у нас на сайте.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, ФК Днепр-1.

Автор:

Телеграф
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