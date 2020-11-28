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Дзюба получил пикантную травму

Дзюба получил пикантную травму
Обновлено 15:59 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм artem.dzyuba

В субботу, 28 ноября, Зенит в рамках матча 16-го тура чемпионата России 2020/21 играл в гостя с тульским Арсеналом. Встреча проходила на стадионе "Арсенал" и завершилась "сухой" ничьей.

В матче с первый минут на поле появился скандальный нападающий Артем Дзюба, который впервые вышел с капитанской повязкой после слива его интимного видео в сеть. Голевыми действиями форвард не отметился, а в концовке поединка он был заменен из-за повреждения. Футболист с трудом передвигался по полю и держался за область паха. Заменил Артема 18-летний Даниил Шамкин.

Обзор матча:

Напомним, в начале ноября в сети всплыло интимное видео с Артемом Дзюбой, где тот самоудовлетворяется. После этого форварда не взяли на важнейшие игры сборной России в Лиге наций УЕФА, а также лишили капитанской повязки в Зените. За игрока вступились звезды шоу-бизнеса, в том числе и украинская певица Светлана Лобода. Позже появились слухи, что от Артема хочет уйти жена.

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Все по теме:

ФК Зенит, Футбол, Артем Дзюба, ФК Арсенал (Тула).

Автор:

Телеграф
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