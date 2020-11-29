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Личного врача Марадоны подозревают в непредумышленном убийстве легенды футбола

Личного врача Марадоны подозревают в непредумышленном убийстве легенды футбола
Обновлено 19:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

На днях в Аргентине возбудили уголовное дело из-за смерти легендарного футболиста Диего Марадоны, а сегодня, 29 ноября, стали известны детали производства. Об этом передает Marca.

По информации источника, личный врач Диего Марадоны Леопольдо Луке находится под следствием. Прокурор и судья распорядились провести обыск в доме врача и в клинике. Отмечается, что этим делом занимаются около 30 полицейских. Доктора подозревают в халатности, что привела к непредумышленному убийству. 

Сообщается, что Марадона был выписан из больницы без медицинского разрешения. 11 ноября Диего вернулся в свой дом, где проходил лечение в домашних условиях. Также под подозрением находятся психиатр и еще один человек, что перебывал в доме Марадоны, когда тот умер.

Сейчас идет расследование, которое займет некоторое время. В результате правоохранительным органам поручено выяснить:

  • Было ли у Марадоны разрешение находиться дома
  • Почему не было круглосуточного врача-специалиста рядом с ним
  • Почему так долго не было скорой помощи
  • Были ли у Диего правильные лекарства и соблюдались ли все медицинские протоколы
  • Почему в доме не было дефибриллятора и что происходило в последние часы перед кончиной легенды

Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября в результате острой сердечной недостаточности, которая вызвала острый отек легких. После его смерти адвокат Матиас Морл рассказал о халатности медработников и пообещал жесткую реакцию.

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Все по теме:

Аргентина, Диего Марадона, Футбол.

Автор:

Телеграф
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