Шахтер - Реал: букмекеры оценили шансы команд в матче Лиги чемпионов

Во вторник, 1 декабря, Шахтер в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА 2020/21 примет мадридский Реал. Игра состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 19:55 по местному времени. Накануне встречи букмекеры сделали свой прогноз.

По мнению специалистов, явным фаворитом противостояния является Королевский клуб, на победу которого можно сделать ставку с коэффициентом 1,33-1,48. Горняки выступают андердогом встречи (6,10-6,70), а ничья котируется коэффициентом 4,80-5,20.

Отметим, вопреки катастрофическим прогнозам, в первой игре дончане добыли сенсационную победу над Реалом.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов Шахтер - Реал (данные за 1 декабря):

Пари-Матч: (победа Шахтера 6,70 - ничья 5,10 - победа Реала 1,45)

Фаворит: ( 6,10 - 5,20 - 1.48)

William Hill: (6,50 - 4,80 - 1,44)

Отметим, 1 декабря в Лиге чемпионов пройдут еще несколько примечательных матчей, с расписанием которых можно ознакомиться у нас на сайте.