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Шахтер - Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Шахтер - Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
13:31 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер FCShakhtar

Во вторник, 1 декабря, Шахтер принимает Реал в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21. Игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:55 по местному времени. Рассудит встречу румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом.

Шахтер -:- Реал

(начало в 19:55)

Команды подходят к игре в разном настроении. На днях Горняки добыли тяжелейшую победу над Днепром-1, а Реал сенсационно уступил скромному Алавесу. А в Лиге чемпионов оба коллектива являются прямыми конкурентами за путевку в плей-офф. Горняки в своем последнем матче ЛЧ уступили Боруссии М, а Сливочные переиграли Интер. Таким образом, турнирное положение обязывает дончан набирать сегодня очки. В случае поражения, подопечные Луиша Каштру лишаются шансов на продолжение борьбы в Лиге чемпионов.

Турнирное положение команд в группе B:

Отметим, игру Шахтер - Реал покажут по ТВ в прямом эфире в Украине, а букмекеры поделились своим последним прогнозом на этот поединок.

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Реал, Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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