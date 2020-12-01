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Шахтер - Реал: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Шахтер - Реал: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
12:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Во вторник, 1 декабря, донецкий Шахтер в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА 2020/21 примет мадридский Реал. Встреча, которая состоится в Киеве на НСК "Олимпийский", начнется в 19:55 по местному времени.

Шахтер - Реал: онлайн-трансляция матча

В прямом эфире в Украине игру Шахтер - Реал покажет телеканал "Футбол 1". Кроме того, в сети матч в онлайн-режиме будет доступен на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет прямую текстовую трансляцию поединка, в которой оперативно будет появляться видео лучших моментов встречи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о букмекерских раскладах накануне этого матча. Отметим, в первой игре между командами Шахтер сенсационно победил Реал в Мадриде.

 С расписанием трансляций остальных поединков игрового дня ЛЧ можно ознакомиться у нас на сайте.

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Реал, Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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