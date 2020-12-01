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Полицейские провели масштабные обыски у психиатра Марадоны: названа причина

Полицейские провели масштабные обыски у психиатра Марадоны: названа причина
Обновлено 20:19 Сегодня Телеграф фото: Infobae

25 ноября в возрасте 60-лет перестало биться сердце легендарного аргентинского футболиста Диего МарадоныЛегенду футбола похоронили на закрытой церемонии на кладбище в пригороде Буэнос-Айреса. Но полицейские открыли уголовное производство и решили выяснить, при каких обстоятельствах умер Марадона.

В рамках расследования во вторник, 1 декабря, полицейские Буэнос-Айреса явились с обысками в офис психиатра умершего футболиста Диего Марадоны Агустины Косачов, которая одна из первых сообщила о смерти известного спортсмена.

Об этом сообщает агентство Infobae.

Психиатр общалась с Марадоной в последние недели его жизни. Она занималась лечением футбольной легенды вместе с нейрохирургом Леопольдо Луке.

Полицейские провели обыски у специалиста по психиатрии, поскольку проверяют возможную причастность ее к кончине футболиста. Тень на деятельность врача наложил тот факт, что Косачов была одной из первых, кто подтвердил, что Марадона лежал без признаков жизни в своей комнате.

Как пишет Infobae, источники утверждают, что Косачев, которая отвечала за психическое здоровье Марадоны после операции на мозге, может быть виновной в его смерти.

"Это не исключается, это возможно", - цитирует издание слова источника, близкого к расследованию обстоятельств смерти Марадоны.

Именно по этой причине полицейские и пришли в офис психиатра. Во время следственных действий копы  изъяли носители информации и документы, которые касаются Марадоны и его лечения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что личного врача Марадоны подозревают в преступной халатности.

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Все по теме:

Диего Марадона, Смерть, Обыски, Агустина Косачов.

Автор:

Телеграф
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