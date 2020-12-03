Футболист необычным финтом обошел сразу двух соперников (видео)

В Норвегии футболист отметился шикарным финтом, обойдя сразу двух соперников.

Полузащитник футбольного клуба "Асане", который выступает во втором по силе норвежском дивизионе, Бельтран Мвука удивил всех нестандартным решением во время матча. Мвука ринулся в отбор на "бровке" и успешно забрал мяч под свой контроль и ловко увернулся от соперника. Затем игрок вновь включил "режим Роналдиньо" и обошел второго оппонента, который явно намеревался фолить.

Видео с шикарным проходом футболиста попало на футбольный паблик "433", где мене чем за сутки собрало свыше 700 тысяч лайков. В посте сравнили игрока Асане с гибридом Канте и Роналдиньо.

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