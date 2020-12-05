Динамо - Ференцварош: букмекеры назвали фаворита в борьбе за место в Лиге Европы

Во вторник, 8 декабря, киевское Динамо примет венгерский Ференцварош в рамках матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. Игра пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00 по местному времени. Накануне встречи букмекеры назвали фаворита противостояния.

По мнению специалистов, Динамо является фаворитом встречи, на победу которого можно сделать ставку с коэффициентом 1,91-1,94, успех гостей оценивается в 4,00-4,20, а ничейный исход - в 3,50-3,70.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов Динамо - Ференцварош:

Пари-Матч: (победа Динамо 1,94 - ничья 3,70 - победа Ференцвароша 4,00)

Фаворит: ( 1,94 - 3,65 - 4.10)

William Hill: (1,91 - 3,50 - 4,20)

Отметим, в первом матче команды расписали голевую ничью со счетом 2:2, а по итогам 5-и туров обе команды претендуют лишь за место в Лиге Европы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вингер Динамо тяжело переболел коронавирусом и выбыл до конца 2020 года.