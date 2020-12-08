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Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 8 декабря

Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 8 декабря
Обновлено 11:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм manchesterunited

Во вторник, 8 декабря, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2020/21 стартуют матчи 6-го тура групповой стадии, в частности киевское Динамо проведет решающий поединок в квартете G за место в Лиге Европы с венгерским Ференцварошем. В центральном поединке тура РБ Лейпциг и Манчестер Юнайтед в очном противостоянии решат судьбу путевки в плей-офф Лиги чемпионов. С расписанием остальных встреч игрового дня можно ознакомиться ниже.

Динамо - Ференцварош: онлайн-трансляция матча

Расписание матчей Лиги чемпионов за 8 декабря:

  • 19:55 Зенит - Боруссия Д - Футбол 3
  • 19:55 Лацио - Брюгге - Футбол 2
  • 22:00 Барселона - Ювентус - Футбол 3
  • 22:00 Динамо Киев - Ференцварош - Футбол 1
  • 22:00 ПСЖ - Башакшехир
  • 22:00 РБ Лейпциг - Манчестер Юнайтед
  • 22:00 Ренн - Севилья
  • 22:00 Челси - Краснодар

Кроме того, за ходом всех матчей в прямом эфире можно наблюдать на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

Ранее "Телеграф" сообщал о букмекерских раскладах накануне матча Динамо с Ференцварошем.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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