Скачать
Вторник, 08.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Футболистка забила гол прямым ударом с углового (видео)
Футболистка забила гол прямым ударом с углового (видео)
В Манчестере нашли деньги на Роналду
В Манчестере нашли деньги на Роналду
Интер - Шахтер: букмекеры прогнозируют Горнякам вылет из еврокубков
Интер - Шахтер: букмекеры прогнозируют Горнякам вылет из еврокубков
Единственный действующий чемпион мира по боксу из Украины станет отцом в четвертый раз
Единственный действующий чемпион мира по боксу из Украины станет отцом в четвертый раз

Украинка Монзуль - в тройке лучших арбитров мира

Украинка Монзуль - в тройке лучших арбитров мира
Обновлено 16:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ

Украинский футбольный арбитр Екатерина Монзуль заняла почетное третье место в рейтинге лучших женщин-рефери в мире по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом сообщает официальный сайт организации. 

По информации источника, лучшей женской судьей стала француженка Стефани Фраппар, которая недавно отсудила матч Лиги чемпионов с участием Динамо. К слову, Монзуль в тот же уик-энд отработала матч Лиги Европы Гент - Слован Либерец. Второе место в рейтинге IFFHS заняла швейцарка Эстер Штаубли. Данный рейтинг составлялся на основе голосования членов организации из 90 стран мира.

"Телеграф" напоминает, что Монзуль в этом сезоне стала ведущим футбольным арбитром в чемпионате Украины. Ей доверяют судить важнейшие матчи. Однако в своей последней игре на национальном уровне без помощи VAR украинка угодила в скандал.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Екатерина Монзуль впервые в своей карьере отсудила игру мужских национальных сборных.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, IFFHS, Екатерина Монзуль.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко помогает чемпиону мира готовиться к защите титула
02 Футболистка забила гол прямым ударом с углового (видео)
03 Украина сыграет с Францией и Казахстаном: результаты жеребьевки отбора на ЧМ-2022
04 В Манчестере нашли деньги на Роналду
05 Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 8 декабря
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь