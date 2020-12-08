Украинка Монзуль - в тройке лучших арбитров мира

Украинский футбольный арбитр Екатерина Монзуль заняла почетное третье место в рейтинге лучших женщин-рефери в мире по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом сообщает официальный сайт организации.

По информации источника, лучшей женской судьей стала француженка Стефани Фраппар, которая недавно отсудила матч Лиги чемпионов с участием Динамо. К слову, Монзуль в тот же уик-энд отработала матч Лиги Европы Гент - Слован Либерец. Второе место в рейтинге IFFHS заняла швейцарка Эстер Штаубли. Данный рейтинг составлялся на основе голосования членов организации из 90 стран мира.

"Телеграф" напоминает, что Монзуль в этом сезоне стала ведущим футбольным арбитром в чемпионате Украины. Ей доверяют судить важнейшие матчи. Однако в своей последней игре на национальном уровне без помощи VAR украинка угодила в скандал.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Екатерина Монзуль впервые в своей карьере отсудила игру мужских национальных сборных.