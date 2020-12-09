Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 9 декабря

В среду, 9 декабря, в Лиге чемпионов состоятся заключительные матчи 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21, в частности донецкий Шахтер сыграет гостевой поединок с Интером. В центральной встрече игрового дня Реал примет Боруссию М. Кроме того, сегодня будет доигран матч в квартете H ПСЖ - Башакшехир, который был прерван из-за расистского скандала.

Расписание матчей Лиги чемпионов за 9 декабря:

19:55 Аякс - Аталанта - Футбол 1

19:55 Мидтьюлланн - Ливерпуль - Футбол 3

19:55 ПСЖ 0 - 0 Башакшехир (будет доигран)

22:00 Бавария - Локомотив Москва

22:00 Зальцбург - Атлетико

22:00 Интер - Шахтер Донецк - Футбол 2

- Футбол 2 22:00 Манчестер Сити - Марсель

22:00 Олимпиакос - Порту

22:00 Реал Мадрид - Боруссия М - Футбол 3

Кроме того, за ходом матчей онлайн можно наблюдать на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.)

С результатами и видеообзорами матчей Лиги чемпионов за 8 декабря можно ознакомиться у нас на сайте.