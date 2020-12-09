Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 9 декабря

В среду, 9 декабря, в Лиге чемпионов состоятся заключительные матчи 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21, в частности донецкий Шахтер сыграет гостевой поединок с Интером. В центральной встрече игрового дня Реал примет Боруссию М. Кроме того, сегодня будет доигран матч в квартете H ПСЖ - Башакшехир, который был прерван из-за расистского скандала.
Расписание матчей Лиги чемпионов за 9 декабря:
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