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Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 9 декабря

Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 9 декабря
Обновлено 11:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер FCShakhtar

В среду, 9 декабря, в Лиге чемпионов состоятся заключительные матчи 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21, в частности донецкий Шахтер сыграет гостевой поединок с Интером. В центральной встрече игрового дня Реал примет Боруссию М. Кроме того, сегодня будет доигран матч в квартете H ПСЖ - Башакшехир, который был прерван из-за расистского скандала

Интер - Шахтер: онлайн-трансляция матча

Расписание матчей Лиги чемпионов за 9 декабря:

  • 19:55 Аякс - Аталанта - Футбол 1
  • 19:55 Мидтьюлланн - Ливерпуль - Футбол 3
  • 19:55 ПСЖ 0 - 0 Башакшехир (будет доигран)
  • 22:00 Бавария - Локомотив Москва
  • 22:00 Зальцбург - Атлетико
  • 22:00 Интер - Шахтер Донецк - Футбол 2
  • 22:00 Манчестер Сити - Марсель
  • 22:00 Олимпиакос - Порту
  • 22:00 Реал Мадрид - Боруссия М - Футбол 3

Кроме того, за ходом матчей онлайн можно наблюдать на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.)

С результатами и видеообзорами матчей Лиги чемпионов за 8 декабря можно ознакомиться у нас на сайте.

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ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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