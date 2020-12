Умер знаменитый футбольный тренер, который мог возглавить Динамо

В ночь на понедельник, 14 декабря, не стало одного из величайших футбольных менеджеров Франции. Бывший тренер национальной сборной, экс-наставник Ливерпуля Жерар Улье умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщает rmcsport.

Жерар Улье наибольшую известность получил, возглавляя Ливерпуль. Он провел в английском клубе целых шесть лет и за это время выиграл Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии, Суперкубок Англии и Кубок английской лиги. В АПЛ он однажды становился в шаге от "золота" в сезоне 2001/2002 и выиграл "бронзу" в кампании 2000/2001.

На родине Жерар успешно возглавлял Лион, с которым дважды становился чемпионом Франции. Улье также работал в национальной команде Франции на различных должностях, а после отставки Мишеля Платини с поста главного тренера возглавил Трехцветных. Последним местом работы специалиста стала бирмингемская Астон Вилла (сезон 2010/11).

The @FFF sends its sincerest condolences to the family and friends of our former coach Gérard Houllier, who has died at the age of 73. pic.twitter.com/AhuG0z4Qq9

