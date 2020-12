Футболист национальной сборной сгорел заживо: появились кадры ужасной трагедии (видео)

Футболист сборной ЮАР и ФК Мамелоди Сандаунc из Претории Мотджека Мадиша погиб в результате ужасного ДТП. Об этом сообщает издание timeslive.

По информации источника, 25-летний защитник угодил в аварию в районе Йоханнесбурга. По предварительным выводам комиссии, что расследует происшествие, водитель не справился с управлением и врезался в стальной столб. В результате чего авто загорелось, а футболист не сумел выбраться из образовавшейся ловушки. Еще один человек, находившийся в машине во время инцидента, вылетел через лобовое стекло и погиб на месте.

Сначала сообщалось, что игрок ехал с вечеринки, организованной Мамелоди Сандаунc в честь 50-летия команды, однако позднее данную информацию опровергли.

В сети появились кадры трагедии:

The #MamelodiSundowns have suffered another tragedy following the death of defender #MotjekaMadisha also in a car crash. Madisha died in Kempton Park yesterday evening after the club's 50th anniversary celebrations. #RIPMadisha pic.twitter.com/zSlcGXjqvW

