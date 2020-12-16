Вратарь придумал новый способ, как отбить пенальти (видео)

В чемпионате Испании U-18 случился примечательный эпизод. Пока в Англии вспыхивают скандалы из-за несправедливости по отношению к вратарям при пенальти, юный вратарь академии Расинга (Сантандер) Альваро Хименес демонстрирует феноменальную статистику отбития 11-метровых ударов.

На днях в сети набрало популярность видео, как молодой страж ворот в игре против Перинеса отразил удар полевого футболиста. Кипер до удара находился на коленях и только в самый последний момент поднялся и поймал намертво мяч. Как оказалось, в семи матчах первенства Алвьаро отразил 3 пенальти из четырех. Как считают в Испании, Хименес психологически давит на исполняющего "приговор" футболиста, что приводит к тому, что бьющий игрок наносит удар хуже, чем мог.

Видео необычного сейва с пенальти доступно в сети:

Jugada del partido @AtPerines y @realracingclub

Alvaro Jimenez del @realracingclub paró un penalti en los últimos minutos a un jugador a Kimi del @AtcoPerines,

¡DE RODILLAS!

Retransmitido por @sportpublictv con la narración de @diegobalbontin

@CuatroDeportes pic.twitter.com/qzraebGXr9 — @sportpublictv (@sportpublictv) December 13, 2020

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Испании голкипер забил шикарный гол, а через минуту пропустил сам.