"Попробовал в шесть лет за гаражами": тренер Милевского рассказал о пагубной привычке

Главный тренер Миная Василий Кобин, клуб которого недавно подписал одиозного украинского форварда Артема Милевского, признался, что курил с детства и эта пагубная привычка лишила его нескольких лет в профессиональном футболе.

"Да, я курил и никогда этого не скрывал. Не мог себе позволить этого сделать в публичных местах, но я курил всегда. Мне это не мешало до определенного момента. Дело в том, что если ты куришь, то играешь на высоком уровне до 34 лет, если нет - то до 36-37.

Я знаю, что это неправильно, но я рос в такой среде, что начал очень рано курить. Пробовал в шесть лет за гаражами, а начал где-то уже в классе 7-8-м. В Англии тоже курят, в Испании, в Италии. Вот Буффон делает это открыто.

Помню, как на матч Лиги чемпионов против Шахтера приезжала Бенфика, то Руй Кошта вообще курил в автобусе. А это большой игрок, легенда Португалии", - рассказал Кобин в интервью Брутальному футболу.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько будет получать Милевский в Минае.