"Единственный, кто лучше меня": Ибрагимович назвал сильнейшего футболиста в истории

Известный шведский нападающий Златан Ибрагимович рассказал о своих кумирах.

Ибрагимович отметил Павела Недведа, с котором он пересекся в Ювентусе. По слова Ибры, чех показал ему, как надо относиться к делу, ведь Павел "работал до, во время и после тренировок". Бразильца Роналдо Златан называет "феноменом", а лучшим в истории швед считает Диего Марадону, который умер в ноябре в возрасте 60-и лет. Кроме того, 39-летний бомбардир отметил Джанлуиджи Буффона, которого он определил, как сильнейшего вратаря.

"Лучший футболист всех времен - Марадона. Единственный, кто даже лучше меня", - цитирует Златана calciomercato.

В текущем сезоне Ибрагимович сыграл в 10-и играх, записав на свой счет 11 голов и 2 результативные передачи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Милан благодаря позднему голу ушел на перерыв в качестве лидера чемпионата Италии.