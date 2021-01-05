Скачать
Вторник, 05.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Вратарь сборной России установил антирекорд по потерянным клюшкам на Чемпионате мира (видео)
Вратарь сборной России установил антирекорд по потерянным клюшкам на Чемпионате мира (видео)
В Англии футболист забил соло гол в стиле Месси (видео)
В Англии футболист забил соло гол в стиле Месси (видео)
Жена Коноплянки восхитила пляжным снимком в купальнике (фото)
Жена Коноплянки восхитила пляжным снимком в купальнике (фото)
Власти Австралии запретили Свитолиной видеться со своим парнем
Власти Австралии запретили Свитолиной видеться со своим парнем

Трансфер Абады в Динамо под угрозой срыва: Луческу нашел ему замену

Трансфер Абады в Динамо под угрозой срыва: Луческу нашел ему замену
Обновлено 19:30 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер DinamoBrasil

19-летний полузащитник израильского Маккаби Петах-Тиква Лиэль Абада не является трансферной целью Мирчи Луческу. Об этом сообщает Sport1.

У Динамо есть запасной вариант из Бразилии в случае провала трансфера Абады

По информации источника, главный тренер Динамо не хочет подписывать израильтянина и на эту позицию хотел бы найти бразильца, однако руководство вице-чемпионов Украины заинтересовано в трансфере израильского хавбека.  Также сообщается, что Лиэль пообщался с клубным психологом накануне переговорного процесса с представителями Динамо. В Маккаби считают, что это поможет игроку быть более уверенным к возможным трудностям в переговорах. Кроме того, уточняется, что предметный интерес итальянской Ромы к правому вингеру Маккаби пропал, и Динамо является единственным вариантом продолжения карьеры для Абады из Европы.

В текущем сезоне Абада сыграл в 14-и матчах за Маккаби Петах-Тиква, отметившись 4 голами и 3 ассистами.

"Телеграф" напоминает, что в переговорном процессе между сторонами возникли серьезные разногласия, а в Маккаби назвали предложенный футболисту контракт "драконовским".

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько будет получать Абада в Динамо.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Мирча Луческу, Футбол, Лиэль Абада, ФК Маккаби Петах-Тиква.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Зовите пожарных": девушка футболиста Шахтера показала горячий снимок (фото)
02 Джошуа попросил Усика "отойти в сторону"
03 Ливерпуль проиграл Саутгемптону, пропустив феноменальный гол в дебюте (видео)
04 Власти Австралии запретили Свитолиной видеться со своим парнем
05 Шевченко может сменить Лэмпарда в Челси
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь