Трансфер Абады в Динамо под угрозой срыва: Луческу нашел ему замену

19-летний полузащитник израильского Маккаби Петах-Тиква Лиэль Абада не является трансферной целью Мирчи Луческу. Об этом сообщает Sport1.

По информации источника, главный тренер Динамо не хочет подписывать израильтянина и на эту позицию хотел бы найти бразильца, однако руководство вице-чемпионов Украины заинтересовано в трансфере израильского хавбека. Также сообщается, что Лиэль пообщался с клубным психологом накануне переговорного процесса с представителями Динамо. В Маккаби считают, что это поможет игроку быть более уверенным к возможным трудностям в переговорах. Кроме того, уточняется, что предметный интерес итальянской Ромы к правому вингеру Маккаби пропал, и Динамо является единственным вариантом продолжения карьеры для Абады из Европы.

В текущем сезоне Абада сыграл в 14-и матчах за Маккаби Петах-Тиква, отметившись 4 голами и 3 ассистами.

"Телеграф" напоминает, что в переговорном процессе между сторонами возникли серьезные разногласия, а в Маккаби назвали предложенный футболисту контракт "драконовским".

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько будет получать Абада в Динамо.