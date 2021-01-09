Во Франции вратарь прославился неудачной попыткой автогола (видео)

В матче чемпионата Франции едва не произошел один из самых эпичных автоголов в истории игры.

В 18-м туре французской Лиги 1 Брест принимал Ниццу. Встреча, проходившая на стадионе "Франсис Ле Бле", завершилась победой хозяев со счетом 2:0. В одном из эпизодов матча 23-летний вратарь Бреста Готье Ларсоннер неудачно принял мяч от партнера по команде и еще более неудачнее вынес его. Круглый после удара кипера угодил в каркас ворот и вернулся в поле, после чего вновь оказался у стража ворот. Готье после своей "выходки" лишь посмеялся.

Видео невероятного момента с Ларсоннерой в пресс-службе Бреста прокомментировали так: "Внимание! Трюк выполнял профессионал, не пытайтесь это повторить":

! Ce geste a été réalisé par un , n'essayez surtout pas de le reproduire chez . #TeamPirates #SB29OGCN pic.twitter.com/ZndPNGUVc0 — Stade Brestois 29 (@SB29) January 8, 2021

Видеообзор матча:

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