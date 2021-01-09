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Во Франции вратарь прославился неудачной попыткой автогола (видео)

Во Франции вратарь прославился неудачной попыткой автогола (видео)
Обновлено 15:25 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм glarsonneur

В матче чемпионата Франции едва не произошел один из самых эпичных автоголов в истории игры.

В АПЛ футболист забил автогол не глядя (видео)

В 18-м туре французской Лиги 1 Брест принимал Ниццу. Встреча, проходившая на стадионе "Франсис Ле Бле", завершилась победой хозяев со счетом 2:0. В одном из эпизодов матча 23-летний вратарь Бреста Готье Ларсоннер неудачно принял мяч от партнера по команде и еще более неудачнее вынес его. Круглый после удара кипера угодил в каркас ворот и вернулся в поле, после чего вновь оказался у стража ворот. Готье после своей "выходки" лишь посмеялся.

Видео невероятного момента с Ларсоннерой в пресс-службе Бреста прокомментировали так: "Внимание! Трюк выполнял профессионал, не пытайтесь это повторить":

Видеообзор матча:

Ранее "Телеграф" сообщал, что ПСЖ не сумел выиграть первый матч под руководством Поччетино.

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Все по теме:

Футбол, Лига 1, ФК Брест, ФК Ницца, Готье Ларсоннер.

Автор:

Телеграф
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