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Ювентус - Дженоа: онлайн видеотрансляция матча Кубка Италии

Ювентус - Дженоа: онлайн видеотрансляция матча Кубка Италии
Обновлено 19:17 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер juventusfc

В среду, 13 января, Ювентус в рамках матча 1/8 финала Кубка Италии сезона 2020/21 примет Дженоа. Встреча, пройдет на "Альянц Стадиум" в Турине и начнется в 21:45 по киевскому времени. Прямая видеотрансляция поединка будет доступна в плеере ниже.

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Прямая видеотрансляция матча 1/8 финала Кубка Италии Ювентус - Дженоа:

"Телеграф" напоминает, что Ювентус плохо начал сезон и по итогам 16-и сыгранных матчей занимает лишь четвертую позицию в турнирной таблице Серии А. Дженоа, в свою очередь, находится в неприятном положении в лиге у зоны вылета. В воскресенье, 17 января, Старая Синьора сыграет в гостях с Интером, а Грифоны проведут выездной поединок с Аталантой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в следующий раунд Кубка Италии пробились Интер, одолевший Фиорентину в экстра-таймах и Милан, переигравший Торино в серии послематчевых пенальти.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Ювентус, ФК Дженоа, Футбол, Кубок Италии.
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