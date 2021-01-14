"Просто бомба": жена футболиста сборной Украины взорвала Instagram сексуальным снимком

Жена украинского футболиста Селтика Марьяна Шведа Ольга Гринкевич опубликовала новый снимок в Instagram.
"Мама в деле", - подписала Ольго снимок, на котором она продемонстрировала свои стройные ножки.
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Подписчики были в восторге от фигуры Ольги: "Очень горячая", "Пушка", "Просто бомба", "Бомба-ракета".
Ольга частенько радует подписчиков соблазнительными образами:
Ольга Гринкевич в черном пальто
Ольга Гринкевич на отдыхе
Ольга Гринкевич в красном бикини
Ольга Гринкевич в красном бикини
Ольга Гринкевич в новогоднем образе
Ольга Гринкевич в светлом боди
В текущем сезоне 23-летний Швед выступает в аренде в бельгийский Мехелене, за который он сыграл в шести матчах чемпионата, отметившись одним забитым мячом. На счету правого вингера также две игры за сборную Украины.
Ранее "Телеграф" сообщал, что длинные ножки засветила жена Александра Зинченко Влада Седан.