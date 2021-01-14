"Просто бомба": жена футболиста сборной Украины взорвала Instagram сексуальным снимком

Жена украинского футболиста Селтика Марьяна Шведа Ольга Гринкевич опубликовала новый снимок в Instagram.

"Мама в деле", - подписала Ольго снимок, на котором она продемонстрировала свои стройные ножки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @olya__hr

Подписчики были в восторге от фигуры Ольги: "Очень горячая", "Пушка", "Просто бомба", "Бомба-ракета".

Ольга частенько радует подписчиков соблазнительными образами:

Ольга Гринкевич в черном пальто

Ольга Гринкевич на отдыхе

Ольга Гринкевич в красном бикини

Ольга Гринкевич в красном бикини

Ольга Гринкевич в новогоднем образе

Ольга Гринкевич в светлом боди

В текущем сезоне 23-летний Швед выступает в аренде в бельгийский Мехелене, за который он сыграл в шести матчах чемпионата, отметившись одним забитым мячом. На счету правого вингера также две игры за сборную Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что длинные ножки засветила жена Александра Зинченко Влада Седан.