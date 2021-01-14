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Четверг, 14.01.2021
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"Просто бомба": жена футболиста сборной Украины взорвала Instagram сексуальным снимком

"Просто бомба": жена футболиста сборной Украины взорвала Instagram сексуальным снимком
14:08 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм olya__hr

Жена украинского футболиста Селтика Марьяна Шведа Ольга Гринкевич опубликовала новый снимок в Instagram.

Жена вратаря сборной Украины блеснула фигурой в купальнике (фото)

"Мама в деле", - подписала Ольго снимок, на котором она продемонстрировала свои стройные ножки.

 
 
 
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Публикация от @olya__hr

Подписчики были в восторге от фигуры Ольги: "Очень горячая", "Пушка", "Просто бомба", "Бомба-ракета".

Ольга частенько радует подписчиков соблазнительными образами:

Ольга Гринкевич в черном пальто

Ольга Гринкевич в черном пальто

Ольга Гринкевич на отдыхе

Ольга Гринкевич на отдыхе

Ольга Гринкевич в красном бикини

Ольга Гринкевич в красном бикини

Ольга Гринкевич в красном бикини

Ольга Гринкевич в красном бикини

Ольга Гринкевич в новогоднем образе

Ольга Гринкевич в новогоднем образе

Ольга Гринкевич в светлом боди

Ольга Гринкевич в светлом боди

В текущем сезоне 23-летний Швед выступает в аренде в бельгийский Мехелене, за который он сыграл в шести матчах чемпионата, отметившись одним забитым мячом. На счету правого вингера также две игры за сборную Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что длинные ножки засветила жена Александра Зинченко Влада Седан.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 192

Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, ФК Селтик, Марьян Швед, ФК Мехелен, Ольга Гринкевич.
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