Футболист включил режим росомахи и героически сыграл в обороне (видео)

В матче 20-го тура чемпионата Бельгии Мускрон принимал Генк. Встреча, проходившая на Stade Le Canonnier, завершилась убедительной победой хозяев со счетом 2:0. Немалая доля в успехе Мускрону принесла самоотверженная игра футболистов.

В одном из эпизодов встречи опорный полузащитник хозяев Дени Хоко потерял равновесие на заснеженном поле, однако не выключился из борьбы и, передвигаясь на четвереньках, догнал мяч, а затем головой вынес круглого в аут из под ног соперников.

Самоотверженная игра Хоко попала на видео:

We promise this is the best tackle you’ll see all day.



Deni Hočko, take a bow.



: @ElevenSportsBEn pic.twitter.com/azwEH3ue8p