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Футболист включил режим росомахи и героически сыграл в обороне (видео)

Футболист включил режим росомахи и героически сыграл в обороне (видео)
11:43 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм hocko4

В матче 20-го тура чемпионата Бельгии Мускрон принимал Генк. Встреча, проходившая на Stade Le Canonnier, завершилась убедительной победой хозяев со счетом 2:0. Немалая доля в успехе Мускрону принесла самоотверженная игра футболистов.

В Бельгии вратарь сделал невероятный сейв, когда уже все видели мяч в воротах (видео)

В одном из эпизодов встречи опорный полузащитник хозяев Дени Хоко потерял равновесие на заснеженном поле, однако не выключился из борьбы и, передвигаясь на четвереньках, догнал мяч, а затем головой вынес круглого в аут из под ног соперников. 

Самоотверженная игра Хоко попала на видео:

 
 
 
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Публикация от Eleven Sports Belgium (@elevensportsbe)

В сети пошутили, что в тот день на поле в игрока вселился дух росомахи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о невероятном соло голе, который забили в Бельгии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 570

Все по теме:

Футбол, ФК Генк, ФУ Мускрон, Дени Хоко.
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