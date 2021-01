Вратарь пушечным ударом забил гол ударом от ворот (видео)

В матче 23-го тура английской Лиги 2 Челтенхэм - Ньюпорт произошел необычный случай.

Вратарь гостей Том Кинг уже на 12-й минуте поединка открыл счет. Кипер мощно исполнил удар от ворот и мяч, ударившись об газон, перелетел его коллегу из стана Челтенхэма Гриффитса и залетел прямо в ворота. По правилам гол ударом от ворот в отличии от свободного удара засчитывается, и Ньюпорт повел в счете. Хозяева сумели сравнять счет еще до перерыва - в компенсированное время отличился Мэттью Блэр. В итоге поединок так и завершился ничьей.

Видео дебютного гола в карьере вратаря Тома Кинга:

Newport County goalkeeper Tom King scored directly from his own enormous goal kick this evening to help his side draw with Cheltenham Town!pic.twitter.com/XDdBmMrF0Q

— Sky Sports Football (@SkyFootball) January 19, 2021