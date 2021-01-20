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Вратарь пушечным ударом забил гол ударом от ворот (видео)

Вратарь пушечным ударом забил гол ударом от ворот (видео)
Обновлено 13:01 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер newportcounty

В матче 23-го тура английской Лиги 2 Челтенхэм - Ньюпорт произошел необычный случай.

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Вратарь гостей Том Кинг уже на 12-й минуте поединка открыл счет. Кипер мощно исполнил удар от ворот и мяч, ударившись об газон, перелетел его коллегу из стана Челтенхэма Гриффитса и залетел прямо в ворота. По правилам гол ударом от ворот в отличии от свободного удара засчитывается, и Ньюпорт повел в счете. Хозяева сумели сравнять счет еще до перерыва - в компенсированное время отличился Мэттью Блэр. В итоге поединок так и завершился ничьей.

Видео дебютного гола в карьере вратаря Тома Кинга:

К слову, и Челтенхэм (6-е место, 37 очков), и Ньюпорт (2-е место, 40 очков) ведут борьбу за выход в Лигу 1.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вратарь в Шотландии пропустил нелепый гол с центра поля.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 382

Все по теме:

Футбол, Гол, ФК Ньюпорт Каунти, Том Кинг, ФК Челтенхэм.
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