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Динамо - Шахтер (Солигорск): онлайн видеотрансляция контрольного матча

Динамо - Шахтер (Солигорск): онлайн видеотрансляция контрольного матча
Обновлено 13:51 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

В четверг, 21 января, киевское Динамо проведет свой второй матч в рамках учебно-тренировочного сбора в ОАЭ. Противостоять вице-чемпионам Украины будет чемпион Беларуси Шахтер (Солгорск), который тренирует украинский специалист Роман Григорчук. Несмотря на давление властей Беларуси, поединок таки состоится. В плеере ниже будет доступная онлайн видеотрансляция встречи, которая начнется в 15:00 по киевскому времени.

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Прямая видеотрансляция товарищеского матча Динамо - Шахтер (Солигорск):

Киевляне достаточно успешно провели первую половину сезона, впервые за долгое время возглавив турнирную таблицу УПЛ после первого круга. Также Динамо пробилось вплей-офф Лиги Европы, где сыграет с Брюгге. Солигорский Шахтер, в свою очередь, выиграл чемпионат Беларуси и сейчас ведет подготовку к новому сезону.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Динамо провалило игру с чемпионом Польши

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), ОАЭ, Футбол, ФК Шахтер (Солигорск).
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