Украинский нападающий попал в занимательный топ лучших футболистов Европы

Украинский нападающий турецкого Коньяспора Артем Кравец весьма удачно выходит на замену. Об этом сообщает международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory.

Портал представил список из лучших бомбардиров-джокеров сезона в национальных лигах Европы. Согласно данным инфографики, украинский форвард забивает гол в среднем за 26 минут после своего выхода на замену. Лучшим по этому показателю является самый дорогой футболист мира - француз Килиан Мбаппе, который в пятницу забил два гола Монпелье. А самым забивным бомбардиром-джокером считается Харис Сеферович из Бенфики, у которого на счету пять голов после выхода на поле не в старте.

"Телеграф" напоминает, что Кравец после своего не длительного пребывания в Динамо неожиданно перешел в Коньяспор. В текущем сезоне в турецкой команде 31-летний нападающий сумел забить семь голов в 14-и матчах национального первенства. Также на счету бомбардира 2 голевые передачи.

Ранее Кравец объяснил свой скоропостижный уход из Динамо.