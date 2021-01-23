Скачать
Суббота, 23.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Макгрегор получил неожиданный подарок от Порье на финальной дуэли взглядов (видео)
Макгрегор получил неожиданный подарок от Порье на финальной дуэли взглядов (видео)
Холанд забил рекордный дубль в дерби двух Боруссий (видео)
Холанд забил рекордный дубль в дерби двух Боруссий (видео)
Шевченко может возглавить Челси по ходу сезона
Шевченко может возглавить Челси по ходу сезона
Мбаппе выстрелил дублем после того, как его скосил вратарь (видео)
Мбаппе выстрелил дублем после того, как его скосил вратарь (видео)

Украинский нападающий попал в занимательный топ лучших футболистов Европы

Украинский нападающий попал в занимательный топ лучших футболистов Европы
12:50 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм kravets89

Украинский нападающий турецкого Коньяспора Артем Кравец весьма удачно выходит на замену. Об этом сообщает международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory.

Жена Кравца поразила сексуальными формами на отдыхе в Африке (фото)

Портал представил список из лучших бомбардиров-джокеров сезона в национальных лигах Европы. Согласно данным инфографики, украинский форвард забивает гол в среднем за 26 минут после своего выхода на замену. Лучшим по этому  показателю является самый дорогой футболист мира - француз Килиан Мбаппе, который в пятницу забил два гола Монпелье. А самым забивным бомбардиром-джокером считается Харис Сеферович из Бенфики, у которого на счету пять голов после выхода на поле не в старте.

Лучшие футболисты-джокеры в Европе

"Телеграф" напоминает, что Кравец после своего не длительного пребывания в Динамо неожиданно перешел в Коньяспор. В текущем сезоне в турецкой команде 31-летний нападающий сумел забить семь голов в 14-и матчах национального первенства. Также на счету бомбардира 2 голевые передачи.

Ранее Кравец объяснил свой скоропостижный уход из Динамо.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 105

Все по теме:

Футбол, Артем Кравец, ФК Коньяспор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Кубке Англии футболист забил пушечный радиоуправляемый гол (видео)
02 Холанд забил рекордный дубль в дерби двух Боруссий (видео)
03 Мбаппе выстрелил дублем после того, как его скосил вратарь (видео)
04 Шевченко может возглавить Челси по ходу сезона
05 Макгрегор получил неожиданный подарок от Порье на финальной дуэли взглядов (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь