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Девушка футболиста Шахтера засветилась в компании с Милевским (фото)
16:30 Сегодня Телеграф

Журналистка и модель Дарья Савина, которая состоит в романтических отношениях с защитником Шахтера Валерием Бондарем, приехала в гости к ФК Минай. Закарпатская команда, за которую выступает скандальный форвард Артем Милевский, сейчас находится на тренировочном сборе в Турции.

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Журналистка прилетела в Анталью с рабочим визитом, где взяла интервью у представителей Миная, среди которых был и одиозный "Миля".

"Несмотря на дождливую погоду, сегодня мы все же приехали в гости к ФК Минай. В команде невероятная атмосфера, чувствуется командный дух! Мне даже удалось записать эксклюзивные интервью с очень харизматичными героями. Следите за анонсами, - подписала пост девушка.

На серии снимков видно, что Дарье удалось пообщаться с командой ФК Минай - тренером Василием Кобином, играющим спортивным директором Михаилом Кополовцом и нападающим Артемом Милевским.

Дарья Савина и Василий Кобин

Дарья Савина и Михаил Кополовец

Дарья Савина и Артем Милевский

Менее чем за сутки пост набрал почти три тысячи лайков и множество комментариев: "Красавица", "Офигенная", "Вау, секси", "Мисс Турция", - отметили фото поклонники Дарьи.

Девушка для сюжета выбрала повседневный наряд: синие джинсы с дырками на коленях, строгий черный пиджак и кроссовки на платформе пастельных оттенков, дополнив образ набором украшений и миниатюрной сумочкой черного цвета.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Минай приобрел огромного нигерийца в пару к Милевскому.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 301

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ФК Шахтер, Футбол, ФК Минай.
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