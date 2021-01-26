Девушка футболиста Шахтера засветилась в компании с Милевским (фото)

Журналистка и модель Дарья Савина, которая состоит в романтических отношениях с защитником Шахтера Валерием Бондарем, приехала в гости к ФК Минай. Закарпатская команда, за которую выступает скандальный форвард Артем Милевский, сейчас находится на тренировочном сборе в Турции.

Журналистка прилетела в Анталью с рабочим визитом, где взяла интервью у представителей Миная, среди которых был и одиозный "Миля".

"Несмотря на дождливую погоду, сегодня мы все же приехали в гости к ФК Минай. В команде невероятная атмосфера, чувствуется командный дух! Мне даже удалось записать эксклюзивные интервью с очень харизматичными героями. Следите за анонсами, - подписала пост девушка.

На серии снимков видно, что Дарье удалось пообщаться с командой ФК Минай - тренером Василием Кобином, играющим спортивным директором Михаилом Кополовцом и нападающим Артемом Милевским.

Менее чем за сутки пост набрал почти три тысячи лайков и множество комментариев: "Красавица", "Офигенная", "Вау, секси", "Мисс Турция", - отметили фото поклонники Дарьи.

Девушка для сюжета выбрала повседневный наряд: синие джинсы с дырками на коленях, строгий черный пиджак и кроссовки на платформе пастельных оттенков, дополнив образ набором украшений и миниатюрной сумочкой черного цвета.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Минай приобрел огромного нигерийца в пару к Милевскому.