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"Хороший пинок с ноги": известный украинский футболист рассказал, как воспитывает сына (видео)

"Хороший пинок с ноги": известный украинский футболист рассказал, как воспитывает сына (видео)
Обновлено 13:13 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм e_seleznev

Нападающий "Колоса" Евгений Селезнев рассказал о своих отношениях с сыном. 

Селезнев рассказал о самой лютой пьянке в карьере (видео)

"В каких отношениях с сыном? Ну такое. Когда ему было 10-12 лет, то было плохо, а сейчас нормально. Разное бывало - и стычки и драться бросался. Мог ли дать подзатыльник? Посрач мог бы дать, с ноги такой хороший. Ну это редко бывает, но если доводит, то как по другому. Об его жопу можно руку сломать. Если совсем все плохо, то одеваем перчатки, и могу ему настучать по башке в пределах разумного", - рассказал Селезнев в интервью "Отдушивдушу".

В текущем сезоне Селезнев нацелился на абсолютный бомбардирский рекорд в чемпионате Украины. 35-летний форвард в кампании 2020/21 отыграл в 12-и играх за "Колос" во всех турнирах, отметившись 5 голами и одной результативной передачей.

Ранее Селезнев рассказал, как отучал сына от любви к вратарскому делу.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, Евгений Селезнев, ФК Колос.
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