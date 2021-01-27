"Марьян, что ты делаешь?": украинский футболист удивил даже собственный клуб (видео)

Бельгийский футбольный клуб "Мехелен" на своих страничках в соцсетях опубликовал видеофрагменты с игрой украинского нападающего Марьяна Шведа, который в матче 22-го тура национального первенства с "Васланд-Беверен" поучаствовал во всех голах своей команды, в том числе и победном (2:3).

"Марьян, ты что делаешь?" - написала пресс-служба бельгийского клуба, прикрепив видео с голевыми действиями украинца.

"Marian! Wa doede gij allemaal, manneke?" Eerlijk, we wisten het gisteren ook niet, Joachim #nomatterwhat pic.twitter.com/BvmgQFBKUW — KV Mechelen (@kvmechelen) January 27, 2021

На 9-й минуте поединка Швед отдал голевую передачу на Сэнди Уолша, предварительно обманным движением "уронив" защитника. На 26-й минуте поединка украинский форвард забил сам, "черпачком" перебросив вратаря хозяев. А под занавес встречи Марьян оказался в нужном месте в нужное время и отправил круглого в ворота соперников с близкой дистанции.

Добавим, что по итогам 24-х сыгранных матчей "Мехелен" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, отставание от лидирующего "Брюгге" составляет 19 очков. В этом сезоне Швед, у которого был конфликт с главным тренером, сыграл в 10-и поединках за "Мехелен", забив 3 три гола и отдав 1 голевую передачу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ярмоленко забил гол-красавец в Кубке Англии.