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Гол Хамеса удивил даже Анчелотти (видео)

Гол Хамеса удивил даже Анчелотти (видео)
Обновлено 10:09 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер everton

В среду, 27 января, "Эвертон" в рамках 20-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал "Лестер Сити". Встреча, проходившая в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк", завершился ничьей 1:1. За хозяев красивым голом отметился колумбийский футболист Хамес Родригес.

Команды обменялись удивительными голами. В первом тайме левша Хамес пробил издали с правой ноги так, что вратарь гостей Шмейхель даже не реагировал. Гости на это ответили невероятным выстрелом Юри Тилеманса, который умудрился забить, пробив сразу из под нескольких защитников.

Видео гола Хамеса:

Видеообзор матча Эвертон - Лестер:

После поединка главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти похвалил колумбийца за красивый мяч: "Не помню, чтобы Хамес раньше забивал с правой ноги. Это было неожиданно и потрясающе", - цитирует итальянского специалиста BBC.

Этот результат оставил "Эвертон" (33 очка) на седьмой позиции в турнирной таблице АПЛ, "Лестер" (39 очков) - третий. В следующем туре "Ириски" сыграют с Ньюкаслом (30.01.2021), а "Лисы" проведут домашний поединок с "Лидсом" (31.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 20-м туре АПЛ Тухель дебютировал в "Челси" с ничьей, а "Манчестер Юнайтед" проиграл последней команде лиги

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Эвертон, Футбол, АПЛ, ФК Лестер Сити.
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