Гол Хамеса удивил даже Анчелотти (видео)

В среду, 27 января, "Эвертон" в рамках 20-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал "Лестер Сити". Встреча, проходившая в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк", завершился ничьей 1:1. За хозяев красивым голом отметился колумбийский футболист Хамес Родригес.

Команды обменялись удивительными голами. В первом тайме левша Хамес пробил издали с правой ноги так, что вратарь гостей Шмейхель даже не реагировал. Гости на это ответили невероятным выстрелом Юри Тилеманса, который умудрился забить, пробив сразу из под нескольких защитников.

Видео гола Хамеса:

| One more watch of this before bed... @jamesdrodriguez pic.twitter.com/oVyvMSut3m

— Everton (@Everton) January 28, 2021