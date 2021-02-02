Маркевич впервые высказался о зарплате в 700 тысяч гривен в месяц (видео)

Бывший главный тренер "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич прокомментировал слухи о своей баснословной зарплате в Украинской ассоциации футбола (УАФ), где он занимает должность главы Комитета национальных сборных команд. Ранее журналист Константин Андриюк опубликовал оклады футбольных топ-чиновников организации. Согласно этим данным, Маркевич за один месяц получал свыше 700 тысяч гривен.

"Я специально никогда не говорил на эту тему. Они поставили какие-то цифры, сами не зная что поставили. Никогда я таких денег не зарабатывал там. Пусть все успокоятся. Пусть лучше считают свои деньги. Поверьте мне, никогда такого не было. Если мне где-то больше платили, то это за счет того, что я отдал свои имиджевые права людям, которые могут использовать мою фамилию в рекламах не на билбордах конечно, а на разного рода мероприятиях. Никогда я таких денег не зарабатывал. Пусть все успокоятся. Говорю об этом в первый и последний раз", - рассказал Маркевич в интервью на Youtube-канале "Профутбол Digital".

Ранее Мирон Марквич высказался касательной ситуации со сборной Украины в Лиге наций, которая в итоге завершилась техническим поражением нашей команды.