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"Шахтер" проиграл "Словану", пропустив гол на последних минутах (видео)

"Шахтер" проиграл "Словану", пропустив гол на последних минутах (видео)
Обновлено 20:04 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

В среду, 3 февраля, донецкий Шахтер на втором учебно-тренировочном сборе в Турции провел два спарринга. В первой половине дня "Горняки" на последней минуте спаслись в игре с "Мариуполем", а вечером дончане уступили "Словану" (Братислава) со счетом 0:1. Примечательно, что подопечные Луиша Каштру проиграли впервые на турецких сборах.

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Единственный гол во встрече на 87-й минуте записал на свой счет чешский полузащитник словацкой команды Эрик Даниэл, который поразил ворота Горняков ударом с близкого расстояния.

Видеообзор матча "Шахтер" - "Слован": 

"Телеграф" напоминает, что в своем первом поединке на втором сборе в Турции "Шахтер" не сумел обыграть "Црвену Звезду".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Турция, ФК Шахтер, Футбол, ФК Слован.
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