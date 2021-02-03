"Шахтер" проиграл "Словану", пропустив гол на последних минутах (видео)

В среду, 3 февраля, донецкий Шахтер на втором учебно-тренировочном сборе в Турции провел два спарринга. В первой половине дня "Горняки" на последней минуте спаслись в игре с "Мариуполем", а вечером дончане уступили "Словану" (Братислава) со счетом 0:1. Примечательно, что подопечные Луиша Каштру проиграли впервые на турецких сборах.

Единственный гол во встрече на 87-й минуте записал на свой счет чешский полузащитник словацкой команды Эрик Даниэл, который поразил ворота Горняков ударом с близкого расстояния.

Видеообзор матча "Шахтер" - "Слован":

"Телеграф" напоминает, что в своем первом поединке на втором сборе в Турции "Шахтер" не сумел обыграть "Црвену Звезду".