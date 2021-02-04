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"Ливерпуль" сенсационно уступил дома аутсайдеру АПЛ (видео)

"Ливерпуль" сенсационно уступил дома аутсайдеру АПЛ (видео)
Обновлено 01:31 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер lfc

В среду, 3 февраля, "Ливерпуль" в рамках матча 22-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Брайтон". Встреча, проходившая на стадионе "Эндфилд", завершилась сенсационным поражением хозяев со счетом 0:1.

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Единственный гол в игре записал на свой счет колумбийский полузащитник "Брайтона" Стивен Альсате, который на 56-й минуте замкнул скидку головой от Леандро Троссарда. 

Это поражение отбросило "Ливерпуль" (40 очков) на четвертое место в турнирной таблице английского первенства, "Брайтон" (24 очка) поднялся на 15-е место. В следующем туре "Красные" примут "Манчестер Сити" (07.02.2021), а "Чайки" отправятся в гости к "Бернли" (06.02.2021). 

Отметим, главный конкурент "Ливерпуля" в борьбе за титул "Манчестер Сити" в среду переиграл "Бордовых".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 21-м туре чемпионата Англии мерсисайдцы расправились с "Вест Хэмом"

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, ФК Брайтон.
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