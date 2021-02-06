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Великолепный гол Бареллы и двойной сейв вратаря - в обзоре матча Фиорентина - Интер (видео)

Великолепный гол Бареллы и двойной сейв вратаря - в обзоре матча Фиорентина - Интер (видео)
Обновлено 10:50 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер inter

В пятницу, 5 февраля, "Фиорентина" в рамках матча 21-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимала "Интер". Встреча, проходившая на стадионе "Артемио Франки" во Флоренции, завершилась убедительной победой гостей со счетом 0:2.

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Победу миланцам обеспечили Николо Барелла, который шикарно пробил издали из-за пределов штрафной и точный выстрел Ивана Перишича, замкнувшего прострел Хакими. Кроме того, отличный матч провел вратарь "Нерадзурри" Самир Ханданович, в одном из эпизодов встречи дважды подряд отразивший угрозу у своих ворот. 

Это поражение отбросило "Фиорентину" (22 очка) на 12-е место в турнирной таблице Серии А, "Интер" (47 очков) возглавил первенство. В следующем туре "Фиалки" отправятся в гости к "Сампдории", а "Нерадзурри" примут "Лацио". Обе игры состоятся 14 февраля.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Интер" уступил "Ювентусу" в первом полуфинальном поединке Кубка Италии-2021. А в 20-м туре Серии А подопечные Антонио Конте разгромили "Беневенто".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Интер (Милан), Серия А, ФК Фиорентина, Футбол.
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