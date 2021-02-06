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"Арсенал" проиграл "Астон Вилле", пропустив ранний гол (видео)

"Арсенал" проиграл "Астон Вилле", пропустив ранний гол (видео)
Обновлено 16:26 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер arsenal

В субботу, 6 февраля, "Астон Вилла" в рамках матча 23-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимала "Арсенал". Встреча, проходившая в Бирмингеме на стадионе "Вилла Парк", завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев

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Единственный гол в игре записал на свой счет английский нападающий бирмингемцев Олли Уоткинс, который на второй минуте поединка замкнул прострел Бертрана Траоре с правого фланга.

Видео гола Уоткинса:

Этот результат поднял "Астон Виллу" (35 очков) на восьмое место в турнирной таблице АПЛ, "Арсенал" (31 очко) - десятый. В следующем туре "Львы" сыграют в гостях с "Брайтоном" (13.02.2021), а "Пушкари" примут "Лидс" (14.02.2021).

"Телеграф" напоминает, что в 22-м туре АПЛ "Арсенал" с двумя удаления не выстоял против "Волков", а "Астон Вилла" крупно уступила "Вест Хэму".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 235

Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), ФК Астон Вилла, Футбол, АПЛ.
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