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Соперник Малиновского отказался бить "левый" штрафной удар и заслужил аплодисменты (видео)

Соперник Малиновского отказался бить "левый" штрафной удар и заслужил аплодисменты (видео)
Обновлено 14:54 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер torinofc_1906

В матче 21-го тура чемпионата Италии "Аталанта" - "Торино" гостям удалось совершить невероятный камбэк, отыгравшись со счета 3:0. Однако украшением поединка стал поступок форварда "Быков" Андреа Белотти.

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При счете 0:3 "Торино" наконец-то включился в игру и стал давить на оборону хозяев. В одном из эпизодов поединка в борьбе с защитниками "Аталанты" Белотти оказался на газоне. Рефери тут же назначил штрафной удар в ворота бергамесков, а одного футболиста даже "наградил" желтой карточкой. Однако Белотти просигнализировал судье, что нарушения не было. В итоге после споров Андреа все-таки исполнил штрафной удар, правда, форвард попросту покатил мяч в сторону ворот "Богини". После этого Малиновский и Ко поаплодировали Белотти за такое проявление Fair Play.

Примечательно, что судьба вознаградила Белотти голом в этом поединке, а "Торино" - ничьей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что главный тренер "Аталанты"объяснил, почему Коваленко не попал в заявку команды на Лигу чемпионов.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Торино, ФК Аталанта, Футбол, Андреа Белотти.
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