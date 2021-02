Соперник Малиновского отказался бить "левый" штрафной удар и заслужил аплодисменты (видео)

В матче 21-го тура чемпионата Италии "Аталанта" - "Торино" гостям удалось совершить невероятный камбэк, отыгравшись со счета 3:0. Однако украшением поединка стал поступок форварда "Быков" Андреа Белотти.

При счете 0:3 "Торино" наконец-то включился в игру и стал давить на оборону хозяев. В одном из эпизодов поединка в борьбе с защитниками "Аталанты" Белотти оказался на газоне. Рефери тут же назначил штрафной удар в ворота бергамесков, а одного футболиста даже "наградил" желтой карточкой. Однако Белотти просигнализировал судье, что нарушения не было. В итоге после споров Андреа все-таки исполнил штрафной удар, правда, форвард попросту покатил мяч в сторону ворот "Богини". После этого Малиновский и Ко поаплодировали Белотти за такое проявление Fair Play.

Andrea Belotti talked the referee out of booking Cristian Romero after he 'fouled' him.

Then, Belotti gives the ball back from the resulting free kick.

