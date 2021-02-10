"Бавария" - "Тигрес": где и когда смотреть финал КЧМ-2020

В четверг, 11 февраля, в Катаре состоится финальный поединок Клубного чемпионата мира по футболу-2020 "Бавария" - "Тигрес". Встреча пройдет в Аль-Райяне на стадионе Education City и начнется в 20:00 по киевскому времени. В Украине можно будет наблюдать за игрой по ТВ.

В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "UA:Перший". Кроме того, на "UA:Перший" будет доступна онлайн видеотрансляция встречи за третье место "Аль-Ахли - "Палмейрас", начало эфира в 16:50 по киевскому времени. Онлайн-трансляция в сети доступна на официальном сайте канала.

"Телеграф" напоминает, что на пути в финал Клубного чемпионата мира "Бавария" расправилась с египетским "Аль-Ахли", а "Тигрес" переиграл бразильский "Палмейрас". У нас на сайте доступны видеообзоры этих матчей. Отметим, "Бавария" попала на КЧМ-2020 в качестве победителя Лиги чемпионов УЕФА, а "Тигрес" является действующим обладателем кубка Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

Напомним, победителем прошлого КЧМ стал "Ливерпуль".