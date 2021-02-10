Скачать
Среда, 10.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Вице-мисс Украина" подарила капитану сборной первенца
"Вице-мисс Украина" подарила капитану сборной первенца
Футболист забил победный гол спустя 17 секунд после выхода на замену (видео)
Футболист забил победный гол спустя 17 секунд после выхода на замену (видео)
Первый официальный матч в 2021 году станет для "Динамо" историческим
Первый официальный матч в 2021 году станет для "Динамо" историческим
Украина оказалась в шаге от медали в первой гонке на ЧМ-2021 по биатлону
Украина оказалась в шаге от медали в первой гонке на ЧМ-2021 по биатлону

"Бавария" - "Тигрес": где и когда смотреть финал КЧМ-2020

"Бавария" - "Тигрес": где и когда смотреть финал КЧМ-2020
Обновлено 19:00 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер FCBayern

В четверг, 11 февраля, в Катаре состоится финальный поединок Клубного чемпионата мира по футболу-2020 "Бавария" - "Тигрес". Встреча пройдет в Аль-Райяне на стадионе Education City и начнется в 20:00 по киевскому времени. В Украине можно будет наблюдать за игрой по ТВ.

Левандовски не забил пенальти, но "Бавария" дожала "Герту" (видео)

В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "UA:Перший". Кроме того, на "UA:Перший" будет доступна онлайн видеотрансляция встречи за третье место "Аль-Ахли - "Палмейрас", начало эфира в 16:50 по киевскому времени. Онлайн-трансляция в сети доступна на официальном сайте канала.

"Телеграф" напоминает, что на пути в финал Клубного чемпионата мира "Бавария" расправилась с египетским "Аль-Ахли", а "Тигрес" переиграл бразильский "Палмейрас". У нас на сайте доступны видеообзоры этих матчей. Отметим, "Бавария" попала на КЧМ-2020 в качестве победителя Лиги чемпионов УЕФА, а "Тигрес" является действующим обладателем кубка Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

Напомним, победителем прошлого КЧМ стал "Ливерпуль".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 83

Все по теме:

ФК Бавария, Футбол, ФК Тигрес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Зинченко повезло": Седан похвасталась сексуальными формами в мини-платье (фото)
02 "Попал в наручники": игрок "Шахтера" рассказал, как в клубе отреагировали на его помолвку с бывшей динамовца
03 Боец ММА из лиги Хабиба "вертухой" нокаутировал соперника (видео)
04 "Аталанта" - "Наполи": видео онлайн-трансляция полуфинала Кубка Италии-2021 (видео)
05 Все страны поддержали изменение формата Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь