Экс-игрок "Шахтера" принес "Эвертону" победу над "Тоттенхэмом" в матче с 9 голами (видео)

В среду, 10 февраля, "Эвертон" в рамках матча 1/8 финала Кубка Англии-2021 принимал "Тоттенхэм". Встреча, проходившая в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк", в основное время завершилась со счетом 4:4, а в дополнительное время хозяева вырвали победу. Итоговый счет - 5:4.

Команды выдали настоящий футбольный триллер. За первые 90 минут игры за "Ирисок" голами отметились Доминик Калверт-Льюин, Ришарлисон Андраде (дубль) и Гильфи Сигурдссон. У "Шпор" поражали ворота хозяев Давинсон Санчес (дубль), Эрик Ламела и Гарри Кейн. В первом экстра-тайме "Эвертон" вновь вышел вперед, а забил экс-игрок "Шахтера" Бернард. Гол бразильца стал решающим в матче и ливерпульский коллектив шагает в четвертьфинал турнира.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в четвертьфинал КА-2021 пробился "Манчестер Сити", обыгравший на выезде "Суонси". Кроме того, в следующий раунд турнира вышел и "Ман Юнайтед", переигравший "Вест Хэм".