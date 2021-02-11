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Экс-игрок "Шахтера" принес "Эвертону" победу над "Тоттенхэмом" в матче с 9 голами (видео)

Экс-игрок "Шахтера" принес "Эвертону" победу над "Тоттенхэмом" в матче с 9 голами (видео)
Обновлено 01:35 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер everton

В среду, 10 февраля, "Эвертон" в рамках матча 1/8 финала Кубка Англии-2021 принимал "Тоттенхэм". Встреча, проходившая в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк", в основное время завершилась со счетом 4:4, а в дополнительное время хозяева вырвали победу. Итоговый счет - 5:4.

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Команды выдали настоящий футбольный триллер. За первые 90 минут игры за "Ирисок" голами отметились Доминик Калверт-Льюин, Ришарлисон Андраде (дубль) и Гильфи Сигурдссон. У "Шпор" поражали ворота хозяев Давинсон Санчес (дубль), Эрик Ламела и Гарри Кейн. В первом экстра-тайме "Эвертон" вновь вышел вперед, а забил экс-игрок "Шахтера" Бернард. Гол бразильца стал решающим в матче и ливерпульский коллектив шагает в четвертьфинал турнира.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в четвертьфинал КА-2021 пробился "Манчестер Сити", обыгравший на выезде "Суонси". Кроме того, в следующий раунд турнира вышел и "Ман Юнайтед", переигравший "Вест Хэм".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Тоттенхэм, ФК Эвертон, Футбол, Кубок Англии.
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