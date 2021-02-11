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Месси с локтя ударил соперника, а желтую карточку получил пострадавший (видео)

Месси с локтя ударил соперника, а желтую карточку получил пострадавший (видео)
Обновлено 15:48 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм leomessi

Бессменный лидер "Барселоны" Лионель Месси избежал наказания за свое грубое поведение в первом матче 1/2 финала Кубка Испании-2021 против "Севильи".

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При счете 1:0 в пользу хозяев на 63-й минуте поединка полузащитник "Севильи" Жоан Жордан сбил аргентинца. Хавбек не был согласен с решением арбитра и не хотел отдавать мяч, а вот Месси хотел как можно быстрее возобновить игру и кинулся отбирать круглого. В итоге Лионель локтем в голову врезал оппоненту, который рухнул на газон. Примечательно, что Жоан указал арбитру Матео Лаосу на действия аргентинца, однако рефери наказал самого Жордана желтой карточкой.  

Видео инцидента доступно в сети:

"Телеграф" напоминает, что "Севилья" добыла победу на "Барселоной" в первом матче и будет иметь гандикап в два мяча перед ответной игрой в столице Каталонии, которая пройдет 3 марта.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Ла Лига пожалела Месси за агрессию в Суперкубке Испании.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 249

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, ФК Севилья.
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