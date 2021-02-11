Месси с локтя ударил соперника, а желтую карточку получил пострадавший (видео)

Бессменный лидер "Барселоны" Лионель Месси избежал наказания за свое грубое поведение в первом матче 1/2 финала Кубка Испании-2021 против "Севильи".

При счете 1:0 в пользу хозяев на 63-й минуте поединка полузащитник "Севильи" Жоан Жордан сбил аргентинца. Хавбек не был согласен с решением арбитра и не хотел отдавать мяч, а вот Месси хотел как можно быстрее возобновить игру и кинулся отбирать круглого. В итоге Лионель локтем в голову врезал оппоненту, который рухнул на газон. Примечательно, что Жоан указал арбитру Матео Лаосу на действия аргентинца, однако рефери наказал самого Жордана желтой карточкой.

Видео инцидента доступно в сети:

"Jordán":

Por el desempeño de Joan Jordán en la victoria del #SevillaFC ante Barcelona en la ida de semifinales de la #CopaDelRey.

También por la amarilla tras un cara a cara con Messi. pic.twitter.com/czjlT3NUpA — ¿Por qué es Tendencia en España? (con mascarilla) (@tendenciaenesp) February 10, 2021

"Телеграф" напоминает, что "Севилья" добыла победу на "Барселоной" в первом матче и будет иметь гандикап в два мяча перед ответной игрой в столице Каталонии, которая пройдет 3 марта.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Ла Лига пожалела Месси за агрессию в Суперкубке Испании.