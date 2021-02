В Португалии машина скорой помощи заглохла посреди футбольного поля - толкали обе команды (видео)

В первом полуфинальном матче Кубка Португалии "Брага" принимала "Порту". После жесткого стыка в одном из эпизодов встречи на поле появилась скорая помощь.

Примечательно, что гости доигрывали поединок вдевятером. На 70-й минуте был удален Луис Фернандо Диас, а на 97-й минуте - Матеус Урибе. После момента с первой красной карточкой на поле появилась скорая помощь, которая приехала за центральным защитником хозяев Давидом Кармо. Однако, забрав футболиста, машина скорой помощи заглохла и не сумела самостоятельно покинуть пределы поля. В итоге на помощь пришли футболисты обеих команд, которые забыли на минутку о соперничестве и подтолкнули автомобиль.

Момент со скорой попал на видео:

During Braga vs Porto a player was injured and an ambulance had to enter to rescue him, but due to the poor conditions of the pitch the ambulance was unable to restart, the vehicle was pushed by the players of the two teams. #SCBFCP #Braga #Porto

pic.twitter.com/MB3O9Uhp33

— RouteOneFootball (@Route1futbol) February 10, 2021