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"Ювентус" проиграл "Наполи" из-за пенальти (видео)

"Ювентус" проиграл "Наполи" из-за пенальти (видео)
03:23 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер juventusfc

В субботу, 13 февраля, "Наполи" в рамках центрального матча 22-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимал "Ювентус". Встреча, проходившая в Неаполе на стадионе "Диего Армандо Марадона", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

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Единственный гол в игре записал на свой счет Лоренцо Инсинье, который на 31-й минуте реализовал пенальти. 11-метровый удар был назначен за фол Кьеллини - защитник Юве ударил соперника рукой в лицо в своей штрафной площади. Затем "Юве" начал настоящий штурм, однако ворота Мерета, несмотря на убойные шансы гостей, остались сухими.

Этот успех поднял "Наполи" (40 очков) на 4-е место в турнирной таблице Серии А, "Ювентус" (42 очка) - третий. В следующем туре неаполитанцы отправятся в гости к "Аталанте" (21.02.2021), а "Старая Синьора" проведет домашний поединок с "Кротоне" (22.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Ювентус" выбил "Интер" из Кубка Италии-2021, а наставник "Нерадзурри" показал неприличный жест президенту "Бьянконери".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Ювентус, ФК Наполи, Серия А, Футбол.
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