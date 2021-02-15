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Достойный преемник Суареса: экс-футболист "Барселоны" покусал соперника во время матча (видео)

Достойный преемник Суареса: экс-футболист "Барселоны" покусал соперника во время матча (видео)
04:27 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер Tleostoy

В матче чемпионата Индии "Ченнай Титанс" - "Гоа" случился забавный эпизод. Полузащитник гостей испанец Эду Бедия укусил соперника во время игры.

Защитник года: в Индии футболист невероятным образом спас свою команду (видео)

Игрок вел борьбу на "втором этаже" с футболистом хозяев Депаком Тангри. Эду хитро подставился, тем самым уронив своего оппонента на газон, а затем на глазах рефери укусил оппонента в бок. К слову, судья наказал игрока лишь желтой карточкой.

Видео момента стало вирусным в сети:

Итогом противостояния между командами стала боевая ничья со счетом 2:2.

Отметим, 31-летний Бедия за свою карьеру поиграл во многих командах, в частности, он защищал цвета "Барселоны B". Кроме того, он успел поиграть за "Реал Овьедо" и "Сарагосу".

"Телеграф" напоминает, что самым известным "кусачим" футболистом в мире считается экс-нападающий "Барселоны" Луис Суарес, который отмечался подобной агрессией не один раз. Будучи футболистом "Ливерпуля" уругваец укусил защитника "Челси" Бранислава Ивановича, а на ЧМ-2014 от действий Суареса пострадал итальянец Джорджо Кьеллини. Кроме того, звездный форвард кусался еще будучи игроком "Аякса". За выходку на Мундиале Луиса отстранили от футбола на несколько месяцев.

Видео укусов Суареса:

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном голе, который забили в чемпионате Индии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 57

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Индия, Футбол.
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