Достойный преемник Суареса: экс-футболист "Барселоны" покусал соперника во время матча (видео)

В матче чемпионата Индии "Ченнай Титанс" - "Гоа" случился забавный эпизод. Полузащитник гостей испанец Эду Бедия укусил соперника во время игры.

Игрок вел борьбу на "втором этаже" с футболистом хозяев Депаком Тангри. Эду хитро подставился, тем самым уронив своего оппонента на газон, а затем на глазах рефери укусил оппонента в бок. К слову, судья наказал игрока лишь желтой карточкой.

Видео момента стало вирусным в сети:

В индийской Суперлиге есть свой Луис Суарес pic.twitter.com/ULNeIuJ0aR — Sports.Rumba (@SportsRumba) February 14, 2021

Итогом противостояния между командами стала боевая ничья со счетом 2:2.

Отметим, 31-летний Бедия за свою карьеру поиграл во многих командах, в частности, он защищал цвета "Барселоны B". Кроме того, он успел поиграть за "Реал Овьедо" и "Сарагосу".

"Телеграф" напоминает, что самым известным "кусачим" футболистом в мире считается экс-нападающий "Барселоны" Луис Суарес, который отмечался подобной агрессией не один раз. Будучи футболистом "Ливерпуля" уругваец укусил защитника "Челси" Бранислава Ивановича, а на ЧМ-2014 от действий Суареса пострадал итальянец Джорджо Кьеллини. Кроме того, звездный форвард кусался еще будучи игроком "Аякса". За выходку на Мундиале Луиса отстранили от футбола на несколько месяцев.

Видео укусов Суареса:

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном голе, который забили в чемпионате Индии.