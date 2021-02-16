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"Барселона" - ПСЖ: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

"Барселона" - ПСЖ: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
10:31 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер psg_inside

Во вторник, 16 февраля, в Европе возобновляется Лига чемпионов УЕФА сезона 2020/21. В первом поединке 1/8 финала согласно суровому жребию "Барселона" примет ПСЖ. Встреча состоится в столице Каталонии на стадионе "Камп Ноу" и начнется в 22:00 по киевскому времени. 

В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 1". Кроме того, за ходом матча в режиме-live можно наблюдать на онлайн-сервисах oll.tv и megogo (стоимость пробной подписки 1 грн, - прим. ред.).

"Телеграф" напоминает, что эта пара первой стадии плей-офф Лиги чемпионов является одной из самых интересных, ведь пару сезонов назад команды подарили любителям футбола настоящее шоу. В ЛЧ 2016/2017 парижане дома разбили каталонцев со счетом 4:0, однако дома "Сине-гранатовые" совершили нереальный камбэк, победив 6:1.

Ранее "Телеграф" сообщал, что все страны-ассоциации поддержали изменение формата Лиги чемпионов

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, Футбол.
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