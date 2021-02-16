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"Барселона" - ПСЖ: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

"Барселона" - ПСЖ: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Обновлено 14:40 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер fcbarcelona_br

Во вторник, 16 февраля, "Барселона" и ПСЖ возобновляют еврокубковый сезон. Первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов между командами состоится в столице Каталонии на стадионе "Камп Ноу" и начнется в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, в которой оперативно будут доступны видео лучших моментов поединка. Рассудит игру бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Кейперсом.

 "Барселона" -:- ПСЖ

(начало в 22:00)

"Сине-гранатовые" досрочно пробились в следующий раунд главного еврокубка, опередив в группе G киевское "Динамо" и венгерский "Ференцварош". Однако провалив заключительный поединок группового раунда Лиги чемпионов с "Ювентусом", каталонцы значительно осложнили себе жизнь в ЛЧ, попав по итогам жеребьевки на победителя квартета H - ПСЖ. Парижане, в свою очередь, лишь в последнем туре выиграли борьбу за первое место в квартете H, опередив "РБ Лейпциг", "Манчестер Юнайтед"и "Истанбул Башаккшехир". 

Еще одной интригой в противостоянии между европейским грандами является вопрос реванша. В 2017 году "Барселона" нанесла ПСЖ, пожалуй, самое болезненное поражении в истории. К слову, это был поединок 1/8 финала ЛЧ.

Несмотря на не лучшую игру на внутренней арене, каталонцы являются фаворитом в противостоянии с чемпионом Франции, которые из-за травм лишились Неймара и Анхеля Ди Марии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где посмотреть игру "Барселона" - ПСЖ в прямом эфире в Украине.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, Футбол.
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