"Барселона" - ПСЖ: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 16 февраля, "Барселона" и ПСЖ возобновляют еврокубковый сезон. Первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов между командами состоится в столице Каталонии на стадионе "Камп Ноу" и начнется в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, в которой оперативно будут доступны видео лучших моментов поединка. Рассудит игру бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Кейперсом.

"Барселона" -:- ПСЖ

(начало в 22:00)

"Сине-гранатовые" досрочно пробились в следующий раунд главного еврокубка, опередив в группе G киевское "Динамо" и венгерский "Ференцварош". Однако провалив заключительный поединок группового раунда Лиги чемпионов с "Ювентусом", каталонцы значительно осложнили себе жизнь в ЛЧ, попав по итогам жеребьевки на победителя квартета H - ПСЖ. Парижане, в свою очередь, лишь в последнем туре выиграли борьбу за первое место в квартете H, опередив "РБ Лейпциг", "Манчестер Юнайтед"и "Истанбул Башаккшехир".

Еще одной интригой в противостоянии между европейским грандами является вопрос реванша. В 2017 году "Барселона" нанесла ПСЖ, пожалуй, самое болезненное поражении в истории. К слову, это был поединок 1/8 финала ЛЧ.

Несмотря на не лучшую игру на внутренней арене, каталонцы являются фаворитом в противостоянии с чемпионом Франции, которые из-за травм лишились Неймара и Анхеля Ди Марии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где посмотреть игру "Барселона" - ПСЖ в прямом эфире в Украине.