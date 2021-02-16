"Барселона" - ПСЖ: букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 16 февраля, "Барселона" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2020/21 примет французский "Пари Сен-Жермен". Встреча пройдет на стадионе "Камп Ноу" и начнется в 22:00 по киевскому времени. Накануне поединка букмекеры оценили шансы команд.

По мнению специалистов, каталонцы являются фаворитом встречи. На успех "Сине-гранатовых" можно сделать ставку с коэффициентом 1,95-1,97, триумф парижан оценивается в 3,65-3,90, а ничейный результат котируется коэффициентом 3,75-4,00.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Барселона" - ПСЖ (данные за 16 февраля):

Пари-Матч: (победа "Барселоны" 1,95 - ничья 4,00 - победа ПСЖ 3,65)

Фаворит: ( 1,97 - 4,00 - 3.90)

William Hill: (1,95 - 3,75 - 3,70)

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем матче "Барселона" покуражилась над "Алавесом", а Месси выдал один из лучших своих матчей в текущем сезоне. ПСЖ, в свою очередь, переиграл "Ниццу" (2:1). К слову, в игре по причине травмы не примут участия лидеры чемпионов Франции Анхель Ди Мария и Неймар.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где посмотреть матч "Барселона" - ПСЖ.