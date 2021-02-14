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VAR украл у Месси гол, затем Лионель удивил всех (видео)

VAR украл у Месси гол, затем Лионель удивил всех (видео)
00:00 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм fcbarcelona

В субботу, 13 февраля, "Барселона" в рамках матча 23-го тура чемпионата Испании по футболу 2020/21 принимала "Алавес". Встреча, проходившая на стадионе "Камп Ноу", завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

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Каталонцы открыли счет на 29-й минуте - Франсишку Тринкан в касание пробил с метров 11-и после передачи Морибы. Через 7 минут Лионель Месси забил гол, который в итоге отменили после просмотра VAR из-за спорного офсайда у Гризманна. Однако аргентинец все-таки забил, да еще как. В компенсированное к первому тайму время Лионель в фирменном стиле обошел одного защитника и мощным ударом издали поразил нижний угол ворот.

В дебюте второго тайма гости отквитали один мяч усилиями Луиса Риохи. На 74-й минуте Тринкан оформил дубль, а на 75-й минуте Месси соорудил очередной супергол. Аргентинец вновь пальнул издали - на этот раз вратарь гостей Пачеко лишь смотрел за полетом мяча. А довершил разгром "Алавеса" Хуниор Фирпо, который замкнул прострел Гризманна.

Видео гола Тринкана:

Видео гола Месси:

Видео гола Риохи:

Видео второго гола Тринкана:

Видео второго гола Месси:

Видео гола Фирпо:

Видео отмененного гола Месси:

По мнению VAR, Гризманн в этой ситуации находился в офсайде.

Полный видеообзор поединка в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Этот успех поднял "Барселону" (46 очков) на второе место в турнирной таблице Примеры, "Алавес" (22 очка) - 16-й. В следующем туре "Сине-гранатовые" примут "Кадис" (21.02.2021), а "Славные" отправятся в гости к "Реалу Сосьедад"  (21.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Барселона" в 22-м туре лишь под занавес поединка добыла победу над "Бетисом". А посреди недели каталонцы проиграли "Севилье" в рамках первого матча 1/2 финала Кубка Испании. Примечательно, что Месси мог и не сыграть в игре против "Алавеса", если бы получил красную карточку в игре с андалусийцами. Однако рефери не усмотрел грубую игру со стороны Лионеля.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Барселона, Футбол, Ла Лига, ФК Алавес.
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