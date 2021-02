VAR украл у Месси гол, затем Лионель удивил всех (видео)

В субботу, 13 февраля, "Барселона" в рамках матча 23-го тура чемпионата Испании по футболу 2020/21 принимала "Алавес". Встреча, проходившая на стадионе "Камп Ноу", завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

Каталонцы открыли счет на 29-й минуте - Франсишку Тринкан в касание пробил с метров 11-и после передачи Морибы. Через 7 минут Лионель Месси забил гол, который в итоге отменили после просмотра VAR из-за спорного офсайда у Гризманна. Однако аргентинец все-таки забил, да еще как. В компенсированное к первому тайму время Лионель в фирменном стиле обошел одного защитника и мощным ударом издали поразил нижний угол ворот.

В дебюте второго тайма гости отквитали один мяч усилиями Луиса Риохи. На 74-й минуте Тринкан оформил дубль, а на 75-й минуте Месси соорудил очередной супергол. Аргентинец вновь пальнул издали - на этот раз вратарь гостей Пачеко лишь смотрел за полетом мяча. А довершил разгром "Алавеса" Хуниор Фирпо, который замкнул прострел Гризманна.

По мнению VAR, Гризманн в этой ситуации находился в офсайде.

