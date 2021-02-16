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"Вест Хэм" без травмированного Ярмоленко разгромил последнюю команду лиги (видео)

"Вест Хэм" без травмированного Ярмоленко разгромил последнюю команду лиги (видео)
Обновлено 11:03 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер westham

В понедельник, 16 февраля, "Вест Хэм" в рамках матча 24-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал "Шеффилд Юнайтед". Встреча, проходившая в Лондоне на Олимпийском стадионе, завершилась крупной победой лондонского коллектива со счетом 3:0.

"Манчестер Юнайтед" выбил "Вест Хэм" с Ярмоленко в старте из Кубка Англии (видео)

Хозяева открыли счет в концовке первого тайма усилиями Деклана Райса, который реализовал пенальти. В дебюте второго тайма Исса Диоп головой переправил мяч в ворота гостей после подачи с углового, а финальную точку в игре в уже добавленное время поставил Райан Фредерикс. Украинский вингер лондонцев Андрей Ярмоленко в игре участия не принимал из-за травмы, которую он получил в матче с "Ман Юнайтед".

Эта победа позволила "Вест Хэму" (42 очка) подняться на 5-е место в турнирной таблице АПЛ, "Шеффилд"(11 очков) - последний. В следующем туре "Молотобойцы" примут "Тоттенхэм" (21.02.2021), а "Клинки" отправятся в гости к "Фулхэму" (20.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 23-м туре английского первенства "Вест Хэм" не сумел обыграть "Фулхэм".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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