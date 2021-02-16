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"РБ Лейпциг" - "Ливерпуль": букмекеры оценили шансы команд в матче Лиги чемпионов

"РБ Лейпциг" - "Ливерпуль": букмекеры оценили шансы команд в матче Лиги чемпионов
Обновлено 14:03 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер lfc

Во вторник, 16 февраля, "РБ Лейпциг" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов примет "Ливерпуль" в Будапеште. Встреча, которая по решению УЕФА пройдет в Венгрии на стадионе "Ференц Пушкаш", начнется в 22:00 по киевскому времени. Накануне поединка  букмекеры оценили шансы команд.

По мнению специалистов, "Ливерпуль" является небольшим фаворитом противостояния. На победу чемпионов Англии можно сделать ставку с коэффициентом 2,20-2,28, успех немцев котируется коэффициентом 3,00-3,15, а ничейный исход маловероятен - 3,40-3,60.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" - "Ливерпуль" (данные за 16 февраля):

  • Пари-Матч: (победа "РБ Лейпциг" 3,15 - ничья 3,60 - победа "Ливерпуля" 2,28)
  • Фаворит: ( 3,15 - 3,60 - 2.28)
  • William Hill: ( 3,00 - 3,40 - 2.20)

"Телеграф" напоминает, что "Ливерпуль" в своем последнем матче проиграл "Лестеру", что стало для мерсисайдцев третьим поражением кряду. "РБ Лейпциг", в свою очередь, переиграл "Аугсбург" (2:1).

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру "РБ Лейпциг" - "Ливерпуль" в прямом эфире в Украине.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Футбол, ФК РБ Лейпциг.
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