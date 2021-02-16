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"РБ Лейпциг" - "Ливерпуль": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

"РБ Лейпциг" - "Ливерпуль": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Обновлено 10:44 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер LFC

Во вторник, 16 февраля, "РБ Лейпциг" и "Ливерпуль" проведут первый очный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21. Встреча из-за коронавирусных ограничений немецких властей состоится не в Германии, а в Будапеште (Венгрия) на стадионе "Ференц Пушкаш", начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

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В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 2". Кроме того, за ходом поединка в режиме-live можно наблюдать на онлайн-сервисах oll.tv и megogo (стоимость пробной подписки 1 грн, - прим. ред.).

"Телеграф" напоминает, что параллельно игре в Венгрии в Барселоне состоится центральная игра этой стадии плей-офф ЛЧ

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ближайшие годы Лига чемпионов кардинально измениться в угоду большей зрелищности.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Футбол, ФК РБ Лейпциг.
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