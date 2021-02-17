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Назван самый забивной защитник XXI века

Назван самый забивной защитник XXI века
14:23 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм sergioramos

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на своем официальном сайте опубликовала рейтинг самых результативных защитников в 21-м веке.

Назван лучший вратарь десятилетия

Согласно данным, лучшим защитником-бомбардиром является испанский центрбек "Реала" Серхио Рамос, который наколотил 126 мячей за клуб и национальную команду. Второе место занимает японец Маркус Тулио Танака со 104 голами в активе, а тройку лучших замыкает алжирец Абдерахмане Хашуд с 88 точными попаданиями.

Примечательно, что экс-игрок "Шахтера", а ныне футбольный директор дончан Дарио Срна также попал в этот список. На счету хорвата 79 голов и шестое место.

Топ-10 защитников-бомбардиров в 21-м веке по версии IFFHS:

Ранее IFFHS отметила заслуги Андрея Шевченко как тренера сборной Украины, а украинская рефери Екатерина Монзуль вошла в тройку лучших по версии организации.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Серхио Рамос, ФК Реал, Футбол, IFFHS.
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